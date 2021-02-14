برلمانية تطالب وزارة الصحة بدعم مستشفي بالشرقية يخدم 300 الف مواطن

تقدمت النائبة سهير القاضي ، عضو مجلس النواب ، عن محافظة الشرقية ، بطلب للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، لتطوير مستشفي أولاد صقر ، والذي يخدم 300 ألف مواطن .
مجلس النواب ومستشفي الشرقية
وقالت القاضي ، في طلبها ان مستشفي اولاد صقر تم انشاءه منذ عام 1990، ولم تقوم وزارة الصحة بدعمه علي مدار 30 عاما، حيث تكفل الأهالي باعمال الترميم والدهانات ورفع كفاءة الأسقف ، مطالبة وزارة الصحة بضرورة توفير وحدة أشعة مقطعية ومجموعة من الأثاث .
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كما طالبت النائبة سهير القاضي ، برفع كفاءة مستشفى اولاد صقر المركزي، فضلا عن توفير تانك اكسجين بسعه 11000 لتر ، وذلك لخدمة المرضي .
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