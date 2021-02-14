النائب إيهاب منصور يطالب "المالية" بوضع حل لتثبيت العمالة المؤقتة والوزير يرد

طالب المهندس إيهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية ، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، بوضع حل لتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة .

وزير المالية الدكتور محمد معيط

كما طالب "منصور" بحتمية وجود بيانات صحيحة ، مشيرا إلى أن البيانات الحالية من الحكومة متضاربة ولا يصح البناء عليها، ومطالبا بصرف الرواتب فى مواعيدها بدون تأخير، مشيرا إلي تاخر الرواتب لمدد وصلت ٧ شهور سابقاً.

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فيما عقب وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أنه مسئول عن هذا الأمر وتم استحداث أمر جديد وهو إرسال المستحقات مقدماً لكافة الجهات ( مقدم ٣ شهور ) ، لافتا إلى أنه سيتم دراسة موقف المتعاقدين قبل ٣٠-٦-٢٠١٦ وإمكانية وآلية التثبيت.

وأوضح النائب إيهاب منصور ، أنه بخصوص عقود المتدربين ، ستقوم اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص هذا الشأن، مطالباً في نهاية الاجتماع بوضع جدول زمنى محدد للتنفيذ وكذلك آليات محددة للتنسيق بين الجهات المختلفة.