طارق السيد لـ دوت الخليج: أشفق علي حسام البدري وهذا رأيي فيه (فيديو)

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يستطيع أن يحقق النجاحات مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة نظرا لخبراتة التدريبية الكبيرة.

وأضاف خلال تصريحات لـ دوت الخليج: "حسام البدري يعاني من كارثة حقيقة وذلك بعد لإيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، وهبوط مستوي اللاعبين وهو أمامة مهمة صعبة للغاية ولكنه قادر علي تحقيق النجاحات وجميع أندية العالم والمنتخبات تعرضت للسقوط وعلي سبيل المثال ليفربول التي كانت أفضل فريق في العالم تعاني حاليا وتخسر بإستمرار".

وأكمل: "الله يكون في عون المدربين، الموسم الماضي شهد تألق كبير من جانب نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس وهذا الموسم الفريق لدية إصابات عديدة بسبب فيروس كورونا وخرج الفريق من بطولة الكونفدرالية وأختلفت الإنطلاقة الحالية عن إنلاقة الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا التي كان لها تأثير سلبي علي الجميع".

وزاد: "أشفق علي المدربين وخاصة حسام البدري وأتمني أن ينجح في لم شمل منتخب مصر لأننا نمتلك منتخب قوي للغاية ولدينا عدد كبير من اللاعبين المحترفين ويوجد أيضا لاعبين مميزين من داخل الدوري المصري ويجب المحافظة علي الجيل الحالي من لاعبي منتخب مصر وأن تكون هناك مساندة من الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة وتقديم النجاحات خلال الفترة القادمة".

واختتم: "عبد الله جمعة تعرض للظلم في عدم إنضمامة لمنتخب مصر في مرات عديدة، وكان يستطيع أن يكون الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وكانت الإختيارات غير مفهومة في بعض المراكز داخل أرض الملعب، وأتمني إنضمامة خلال الفترة القادمة وأن يأخذ الفرصة كاملة وسيكون له تواجد مستمر داخل صفوف الفراعنة".