طارق السيد لـ دوت الخليج: صعب أن اختار أفضل تشكيل بتاريخ مصر لهذا السبب (فيديو)

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه من الصعب اختيار التشكيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، لأن الإختيار ستكون ظالمة لأن كل جيل كان به اللاعبين المميزين.
وأضاف خلال تصريحات لـ دوت الخليج: "إذا نظرنا للجبهة اليسري هناك نجوم كبار لا يستطيع أحد عدم ذكرهم في التشكيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، فهناك أحمد رمزي لا يستطيع أحد الإختلاف عليه، وأيضا هناك ربيع ياسين وكان أحد نجوم كرة القدم المصرية، والأسماء كثيرة لا تعد ولا تحصي، فمن الصعب أن نختار تشكيل أفضل 11 لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية".
وأكمل: "الحديث أيضا عن خط الدفاع فهناك أشرف قاسم مايسترو خط الدفاع، وايضا الراحل الكابتن إسماعيلي يوسف كان من أفضل لاعبي مصر في خط الدفاع، وهناك هاني رمزي وعماد النحاس، فالحديث عن كل مركز سيكون هناك عدد كبير من اللاعبين سيتم المفاضلة بينهم، ولكن المؤكد هو أن مصر كان لديها لاعبين كبار علي مدار التاريخ".
وزاد: "الكابتن أحمد رمزي هو مثلي الأعلي في مركز الظهير الأيسر، وكنت أحب مشاهدتة دائما، وأؤكد أنه يصعب علي إختيار أفضل ظهير أيسر في تاريخ كرة القدم المصرية وأي مركز آخر أيضا، وكان لدينا أيضا الراحل الكابتن محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي كان من أفضل اللاعبين، وعدم حديثي عن طارق السعيد في مركز الظهير الأيسر لأن مركزة الأساسي مركز الجناح الأيسر وليس الظهير، ولعب في هذا المركز في حال هبوط مستواي أو حدوث أي إيقاف فقط".
واختتم: "تم تصنيفي من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم المصرية، بسبب كثرة الأهداف التي قمت بتسجيلها، ولم يتم ذكر هذا الرقم القياسي كثيرا، وصنعت أهدافا كثيرة مع نادي الزمالك، ولن يستطيع أحد تكرار ما فعلته مع نادي الزمالك سواء في إحراز الأهداف أو الصناعة".
وأستضاف موقع دوت الخليج طارق السيد نجم الزمالك السابق، خلال ندوة صحفية من أجل الحديث علي أهم الموضوعات المتواجدة علي الساحة الرياضية.
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