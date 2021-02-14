آخر قرارات وزارة التعليم العالي في مصر

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات إعلامية، قرارات هامة بشأن الدراسة لهذا العام بالجامعات المختلفة ومدى إمكانية عودة الطلاب للدراسة بالمقرات الجامعية مرة أخرى بجانب مصير الامتحانات 2021.

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. أن التعليم الهجين مزيج بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، والتعليم عن بعد فعال فى الكليات النظرية.

.الحضور فى الكليات النظرية يومان والكليات العملية 4 أيام.

. مد إجازة منتصف العالم ليستعد الطالب بشكل كبير لخوض الامتحانات.

بداية الامتحانات من يوم 27 فبراير الجاري.

الامتحانات تقليدية ورقية ولا يوجد امتحانات الكترونية من المنازل

. الامتحانات ستكون تقليدية على الورق لا جديد، مع وجود لوائح وقوانين تعفي أي طالب لديه عذر أو مصاب بفيروس كورونا، من الامتحان.

. وجود أولويات طبقًا لوزارة الصحة لتوزيع اللقاحات لأساتذة الجامعات.

. سنطبق جميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات التي تم تحديدها.

. إستحالة الاعتماد على أبحاث أو امتحانات أونلاين، من المنازل.

وزير التعليم العالي: لا نية لتأجيل العام الدراسي

. لا يمكن ظلم الطلاب بتأجيل العام الدراسي.

. عودة الدراسة كما كانت بشكل مستقر في السابق، ووضع الجدول الجديد للامتحانات.

. الوزارة لا تمتلك رفاهية تخرج طالب دون أن يمر بالجرعات التدريبية المعلنة والمقررات التدريبية.

. الدراسة في الترم الثاني الجامعي لا يوجد بها أى مفاجآت أو جديد، وطريقة الدراسة ستكون مثل الترم الأول.

. الوزارة لا تجبر أحد من الطلاب على الحضور، ولابد للطالب الراغب في التأجيل تقديم عذر "لو أنت شاكك أو خايف"، وهناك قانون ولوائح في ذلك يمنح الطالب حق التأجيل.