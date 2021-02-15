فيديو .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنشر برومو فيلم السرب : هيخافوا منه

جدة - نرمين السيد - وكتب معلقا عليه: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى السرب قريبًا فى دور العرض .. هدية المتحدة للشعب المصرى، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".

وكانت شركة سينرجى قد أنتجت فيلم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، حيث انضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.

"السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش بعد ذبح 21 مصريا هنا فى فبراير عام 2015، وصور السقا عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوى، ويشارك في بطولة العمل آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.