فيديو.. عمرو أديب: مصر لها دور مؤثر فى ليبيا مش تدخل

جدة - نرمين السيد - وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الأحد: "الأتراك عايزين مصر فى وضع عدائى ويكون لديها مشكلة فى المنطقة"، مشيرًا إلى أن مصر استضافات الفصائل الليبية فى الغردقة لمناقشة ما يمكن أن تقدمه.
وأكد أن تركيا الآن أصبح لديها مشكلة، لأنها عقدت اتفاقيات أمنية مع حكومة الوفاق ولكن لم يتم إقرارها من مجلس النواب الليبى، معلقًا: "الأتراك فى مفترق طرق، والنصر للوجيستيات والجغرافيا".
وأوضح أن السياسة المصرية توجه رسالة بتواجدها فى المنطقة، وأن علاقاتها جيدة بجميع الأطراف فى ليبيا، دون التدخل فى شؤونها الداخلية، معلقًا: "مصر لها دور مؤثر فى ليبيا مش تدخل"، مضيفًا: "مصر لم تطلق رصاصة فى ليبيا، كما لم ترسل أى عسكرى هناك، ولكنها كانت موجودة ببعدها الجغرافى ووجودها التاريخى وده الأمر اللى الأتراك لم يفهموه".
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