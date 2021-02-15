«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس: موجة تقلبات قادمة يوم الخميس

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مشدداً على أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم الخميس سيشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة.

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «مساء دى أم سي»، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن على المواطنين تواخى الحذر خلال تلك الأيام التي ستشهد رياحا وسقوط أمطار وانخفاضا في دراجات الحرارة، وتابع: «ولكن جو مصر ليس قطبيا كما يتصور البعض.