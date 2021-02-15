جديد حادث انهيار عقار روض الفرج: استخراج 3 متوفين.. وبحث عن شخص مفقود

استخرج رجال الحماية المدنية، 3 أشخاص بعد انهيار منزل من طابقين بمنطقة روض الفرج، ويتم البحث عن شخص مفقود، وسط انتشار الأجهزة المعنية لمحافظة القاهرة، وبصحبتهم لوادر لرفع ركام العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان.

وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وانتقل رجال المباحث للمكان للاستماع لأقوال شهود العيان.