أهم الأخبار.. وزير التربية والتعليم يعلن عودة الدراسة.. وفد مصري في طرابلس لفتح السفارة.. وأزمة في مطار شرم الشيخ بسبب حمو بيكا

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في التقرير التالي..

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث منح الرئيس.

وزير التربية والتعليم يعلن عودة الدراسة وتأجيل الامتحانات

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مؤتمرا، لعرض خطة الوزارة لعودة الدراسة ، كذلك موقف الامتحانات بالنسبة للشهادات المختلفة

أزمة في مطار شرم الشيخ بسبب حمو بيكا

تسبب مغني المهرجانات حمو بيكا في أزمة داخل مطار شرم الشيخ، عندما دخل إلى صالة السفر مساء اليوم، بصحبة عدد من أصدقائه متجها إلى القاهرة، غير مبالي بالإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل وزارة الصحية، وهو ما أدى إلى اعتراض عدد من المسافرين، ودخل معهم حمو بيكا في تراشق لفظي.

غرامة 300 ألف جنيه ضد أي لاعب يتحدث للإعلام بالأهلي

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة

فادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بوصول وفد مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، لإعادة فتح السفارة المصرية هناك.