انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم يوضح تفاصيل امتحانات التيرم الأول والفصل الدراسي الثاني 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أسدل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي الستار عن كيفية أداء امتحانات التيرم الأول 2021 لجميع الصفوف الدراسية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، لتوضيح آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، ومصير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، ومصير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وامتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثاني الثانوي العام، أما بالنسبة للتعليم الفني فستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة به من امتحانات الفصل الدراسي الأول وشكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021:-

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 في المؤتمر الصحفي الذي عقده سيادته اليوم خصيصاً للإعلان عن مصير الامتحانات والدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث أعلن وزير التربية والتعليم في نهاية المؤتمر الصحفي عدد من القرارات التالية:-

* لا يوجد امتحانات للصفوف الدراسية الأولي حتى الصف الثالث الابتدائي.

* بدء امتحانات النقل من يوم 27 فبراير 2021 وحتى 9 مارس 2021.

* الامتحانات عبارة عن يوماً واحداً لكل صف دراسي.

* الصف الرابع الابتدائي سيؤدي امتحانات نصف العام مجمعة يوماً واحداً في 28 فبراير2021.

* الصف الخامس الابتدائي سيكون يوم 1 مارس المقبل.

* الصف السادس الابتدائي سيكون يوم 2 مارس المقبل.

* الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس المقبل.

* الصف الثاني الإعدادي سيكون يوم 4 مارس المقبل.

والامتحانات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيكون متعدد التخصصات بحيث تكون ورقة الامتحان مجمعة تحتوي على سؤال واحد في كل مادة دراسية.

* بداية من يوم 10 مارس سيتم حضور الطلاب للفصل الدراسي الثاني وسيكون اختيارياً لجميع الطلاب.