طارق السيد لـ دوت الخليج: هذا هو الفارق الوحيد بين الأهلي والزمالك (فيديو)

أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا يوجد أي فوارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، مؤكدا أن كل فريق له قيمتة ومكانتة داخل مصر وكل فريق يمتلك عدد كبير من المشجعين.

وأضاف خلال تصريحات لـ دوت الخليج: "الزمالك لديه شعبية كبيرة جدا علي المستوي العربي والأفريقي أكثر من النادي الأهلي وظهر ذلك في مناسبات عديدة، وعندما لعب الزمالك السوبر الأفريقي في قطر كان جمهور الزمالك حاضرا في ملعب المباراة بكثافة كبيرة بالرغم من وجود نادي عربي آخر وهو الترجي التونسي".

وأكمل: "الفارق الوحيد بين الأهلي والزمالك فقط، هو تفوق المارد الأحمر إعلاميا وذلك بسبب وجود ما يقرب من 80% من الإعلاميين في مصر ينتموا للنادي الأهلي، فكيف يكون هناك تقارف إعلامي بين الفريقين وهناك فارق كبير بسبب إنتماء الإعلاميين، ولو كان هناك تفوق إعلامي زملكاوي كانت الأمور ستكون مستقرة ومتوازنة أمام الجميع".

وزاد: "الإعلام الأهلاوي بيكون داعم قوي للنادي الأهلي في أي قرار يريدوا أن يتم إصدارة، يتم ذلك بكل سهولة من خلال الضغط الإعلامي، والعكس صحيح أمام نادي الزمالك لا يوجد دعم إعلامي كبير، فخلال مباراة الزمالك في بطولة الدوري أمام أسوان، شاهدت منشورات عبر الفيس بوك لحكم الفيديو، وهو يقوم بمهاجمة نادي الزمالك، فكيف لهذا الحكم أن يطبق القانون وهو لديه الكراهية الكبيرة لنادي الزمالك".

واختتم: "التحكيم في مصر سيئ للغاية خلال الفترة الأخيرة ويجب أن يتم النظر في هذا الأمر لأن الحكام يقوموا بإحتساب أخطاء أو أهداف بدون سند قانوني، وأنا ضد إلغاء تقنية الفيديو، لأنه في حال إلغائها سوف تحدث كوارث في البطولة، ولابد أن يكون هناك ضمير من جانب الحكام خلال المباريات للخروج بشكل جيد وأتمني أن يتم تطبيق العدالة فقط".

واختتم: "تم تصنيفي من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في تاريخ كرة القدم المصرية، بسبب كثرة الأهداف التي قمت بتسجيلها، ولم يتم ذكر هذا الرقم القياسي كثيرا، وصنعت أهدافا كثيرة مع نادي الزمالك، ولن يستطيع أحد تكرار ما فعلته مع نادي الزمالك سواء في إحراز الأهداف أو الصناعة".