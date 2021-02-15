فيديو.. فاروق الباز: مسبار الأمل خطوة لتفسير ضياع الأكسجين من غلاف المريخ

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور فاروق الباز، العالم المصرى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير مركز أبحاث الفلك بجامعة "بوسطن" الأمريكية، على إطلاق الإمارات لمسبار الأمل لاكتشاف الغلاف الجوى للمريخ، قائلاً : "هذا الأمر حدث عالم متميز جدًا والامارات تعمل على هذا الملف من عدة سنوات، وتمتلك عدد من علماء الفضاء من مختلف دول العالم، وشارك العلماء الإماراتيين فى فى عملية صناعة المسبار بالمشاركة مع نظرائهم فى الجامعات الأمريكية، فكان الأمر مشاركة حقيقية، فيه ناس بتقول عملوها بفلوسهم لا طبعًا إتعمل بمشاركة علمية حقيقية، هما علموا أولادهم وعلموهم كويس جدًا حتى وصلوا إلى المريخ".





ولفت "الباز"، خلال لقائه عبر برنامج "زووم"، مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، إلى أهمية مسبار الأمل لدراسة الغلاف الجوى العلوى لكوكب المريخ، مشيرا إلى أن الكوكب الأحمر كان فى السابق يوجد الأكسجين فى غلافه الجوى مثل الأرض، وعلى مدى تاريخه كان يفقد الاكسجين من غلافه الجوى العلوى، وينفصل عن الكوكب ويخرج إلى الفضاء وهذا الأمر لا يوجد له تفسير نهائيًا. وأشار الباز، إلى أن البعثة الأمريكية تهدف إلى اكتشاف وجود حياة على سطح المريخ، لافتًا إلى أن هناك على سطح المريخ وادى يسمى القاهرة، وعند خروج خريطة للمريخ سيكون عليها اسم القاهرة. وعن حصوله على التطعيم ضد فيروس كورونا فى أمريكا علق "الباز" قائلا: "لم أحصل على اللقاح حتى الآن، لافتًا إلى أن الوضع الوبائى لكورونا فى أمريكا أصعب من أى مكان فى العالم".

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