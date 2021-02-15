وزير التعليم العالى : يمكن لأى طالب تقديم طلب لتأجيل العام الدراسى

وأوضح الوزير، فى تصريحات إعلامية، أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.
ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أى نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التى أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه يمكن لأى طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسى إن أراد ذلك، وسيتم النظر فى تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسى عام رسوب وذلك وفقاً للوائح والقوانين.
وأوضح الوزير استمرار تطبيق التعليم الهجين الذى يعد مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بُعد فى الفصل الدراسى الثاني، وأن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من ٣-٤ أيام.
وبشأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات القادم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يعقد بشكل دورى، وسيتم الاطمئنان من خلاله على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب، والنظر فى مد البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.
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