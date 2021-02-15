المشرف على المتحف الكبير : إعداد حملة ترويجية ضخمة تمهيدا للافتتاح

جدة - نرمين السيد - قال عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه تم الاجتماع مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف، لبحث العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية.





وأشار فى تصريح له، الأحد، إلى أن الحملة الترويجية تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها فى الشوارع والأماكن العامة وبالمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه تم كذلك طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجى للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم. وكان قد تم عقد اجتماع اليوم لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير وعمليات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم بالمتحف، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال وجاهزيتها فى التوقيتات المحددة لها مسبقا وتذليل كافة العقبات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

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