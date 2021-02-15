صور: ممر آمن وكراسى متحركة .. النقل توضح مميزات قطارات مترو الأنفاق الجديدة

جدة - نرمين السيد - كشف وزارة النقل، عن مميزات قطارات مترو الأنفاق الجديدة، والتى استلمتها ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، ووصل منها حتى الآن 6 قطارات مكيفة جديدة.





وقالت وزارة النقل، عبر صفحتها بفيس بوك، إن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، منها أنها تمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة، كما يتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

وأوضحت، أنه تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، إلى جانب أنه يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات، ويمكن استخدامها فى الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

وأكدت الوزارة، أنه يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل.

وأشارت إلى أنه تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع .