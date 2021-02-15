حدث ليلا.. فلاح يصطاد تمساحًا ضخمًا من نهر النيل.. زيادة جديدة في وفيات كورونا.. انهيار عقار في روض الفرج.. عدوان إسرائيلي على سوريا

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134960 حالة حتى اليوم.

كشف مصدر بمحافظة القاهرة تفاصيل انهيار عقار قديم مساء أمس الأحد بحي روض الفرج.

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة ستستكمل الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من يوم 28 فبراير مع توفير كل سبل التعلم، وتم إضافة اختيارين، وهما إعطاء الحرية لأولياء الأمور فى حضور أولادهم، أو تقديم طلب بتأجيل السنة وإعادتها فى السنة القادمة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية. استعرضت المغربية بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسني هدية عيد الحب التي قدمها لها تامر. كشف عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية العلاجية في النادي الأهلي، عن حقيقة تعاطي مروان محسن مهاجم الفريق منشطات أو مواد تحفيزية قبل المباريات أو في قبل مشاركاته مع المارد الأحمر.