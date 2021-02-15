تنتظر البلاد موجة من حالة عدم الاستقرار تبدأ غدا الثلاثاء وتكون ذروتها الأربعاء والخميس في الأسبوع الحالي.
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وصول درجة الحرارة لصفر وأقل من صفر أيضا لكن في بعض المناطق وفي مقدمتها سانت كاترين، مؤكدا أن البلاد لن تتعرض لعاصفة ثلجية كما يشاع على السوشيال ميديا.
وأوضح شاهين في تصريحات تليفزيونية ، أنه متوقع أن هطول الأمطار علي أماكن متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.
كما أكد على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة علي أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وقد تصل إلى حد العاصفة علي الأماكن المكشوفة ومجن شمال الصعيد مما يزيد الإحساس بالبرودة".
وأوضح أن سبب الموجة السيئة هو تعرض البلاد لمنخفض جو بدأ بالتكون بالقرب من الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة ويتمركز بجوار جزيرة قبرص ، وستصل درجة الحرارة الصغرى لـ4 أو5 درجات على بعض المناطق.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.