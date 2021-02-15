توجيهات الرئيس السيسى بشأن الدراسة .. الأبرز فى صحف اليوم الإثنين

جدة - نرمين السيد - وجاءت توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى الحالى 2020/ 2021 بالمدارس".

كما اطلع الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومى لتطوير التعليم فى مصر بمختلف محاوره، حيث وجه فى هذا الإطار بالإسراع فى خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البُعد التربوى والتأهيل البدنى والصحى للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين فى مصر.

ووجه الرئيس أيضاً بتطوير نظام امتحانات المصريين فى الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة فى إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية فى الخارج فى أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع فى الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفى الناحية التعليمية، اهتمت صحيفة "الجمهورية" بإعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى أن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ستُعقد فى نهاية العام الدراسى 2021.

وقال شوقى -فى مؤتمر صحفي- إن كل أجهزة الدولة تجتهد لحماية الطلاب، مشيرًا إلى أن لجنة إدارة الأزمة اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة كافة السيناريوهات لاستئناف عودة الدراسة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور طارق شوقى إن وزارة التربية والتعليم نجحت فى استكمال العام الدراسة 2019/ 2020 وسط ظروف بالغة الصعوبة قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية.

وأضاف أنه بالرغم من كل المحاولات لاستكمال العام الدراسى 2019/ 2020، فإن جيل الكورونا من الطلاب فقد محتوى تعليميًا كبيرًا وافتقد التقييم إلى الحق المنشود بسبب ظروف الجائحة والتى اقتطعت 7 أسابيع من العام الدراسى الماضي.

وأشار شوقى إلى أن الوزارة بذلت جهودا هائلة لتطوير التعليم قبل الجامعى منذ عام 2017 رغم التحديات الكبرى والمصالح المتشابكة ومحاولات إيقاف قطار التطوير، مضيفا أن عدم استكمال التقييم العادل هذا العام يكافئ انهيار التعليم، وكذلك خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم المصري.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تمتلك كمًا هائلا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الولوج إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك.

وأضاف شوقي: "لن تستطيع وزارة التربية والتعليم إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسى إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل فى لجان مراقبة، ومعرفة الطالب المجتهد من الطالب غير المحصل التحصيل الكامل".

ونوه بأنه "لا توجد امتحانات للصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فى نظام التعليم الجديد، وبالتالى يوجد 8 ملايين من أولادنا لن نضطر لنزولهم امتحانات لأنه يتم تقييمهم بشكل مختلف".

وأوضح شوقى أن الوزارة صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب فى سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى وكذلك فى الصفين الأول والثانى الثانوى بأقل قدر ممكن من التواجد داخل المدرسة، والحرص على التباعد الاجتماعى والالتزام بالضوابط الاحترازية.

وتابع أنه عرض هذا الأمر كله على وزارة الصحة وعلى مستشار الرئيس، وتمت الموافقة عليه فى لجنة الأزمة، ووعدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتوفير اللقاح قريبا لكل الموجودين فى المنظومة التعليمية مع فئات أخرى فى الدولة حفاظا على المنظومة كلها.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى أنه بالنسبة لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادي، سيتم إجراء امتحان واحد مجمع فى جميع المواد فى يوم واحد فقط لكل سنة دراسية ولن يتواجد فى المدرسة غير السنة الدراسية التى تجرى لها امتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء امتحانات نصف العام الدراسى الثاني، موضحا بأنه سيتم بديلا عنها إجراء امتحان مجمع فى نهاية أشهر مارس وأبريل ومايو عما تم تدريسه للطالب خلال تلك الأشهر.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء نفس الأمر مع الصفين الأول والثانى الثانوي، حيث ستجرى لهم امتحانات إلكترونية فى فبراير فى لجان بالمدرسة، والامتحانات الشهرية التى ستجرى فى مارس وأبريل ومايو ستكون إلكترونية ومن المنزل فقط.

ولفت الوزير إلى أن امتحان النصف العام الأول من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادى ستكون كالتالي: يوم الأحد 28 فبراير للصف الرابع الابتدائي، ويوم 1 مارس للصف الخامس الابتدائي، و2 مارس للصف السادس الابتدائي، و3 مارس للصف الأول الإعدادي، و4 مارس للصف الثانى الإعدادي.

ونوّه بأن امتحانات النصف الأول للعام الدراسى للصف الأول الثانوى سيبدأ يوم السبت الموافق 27 فبراير، وفى اليوم التالى سيكون الصف الثانى الثانوى حتى يتم الانتهاء من المواد المقررة لهم وذلك فى يوم 9 مارس.

ونبّه شوقى إلى أن الجدول التفصيلى للامتحانات سيتم نشره عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري، مبينا فى الوقت ذاته أن المواد التى لا تضاف إلى المجموع سيتم تأجيلها إلى آخر العام.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن المدارس ستفتح أبوابها فى 10 مارس 2021 وذلك وفقا للجداول التى كانت تسير عليها خلال الفصل الدراسى الأول للحضور النظامى وعودة مجموعات التقوية.

وأوضح الوزير أن هناك قرارات خاصة بالدراسة والامتحانات تتمثل فيما يلي: يتم عقد امتحانات نصف العام الأول كما تم عرضه مسبقا فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام، وستكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع علاوة على مواد الهوية للمدارس الدولية فى نهاية العام، وعودة الحضور بدون غياب "اختياري" حسب الجدول كما فى النصف العام الأول بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس.

وألمح إلى أن الغياب اختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية، ومن حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية، وإجراء امتحانات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر فى المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى بدلا عن امتحانات نصف العام الثاني، وكذلك امتحانات إلكترونية من المنزل فى آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بدلا عن امتحانات نصف العام الثاني.

كما يحق لولى الأمر اختيار إجراء امتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر أبريل القادم من المنزل، ويمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيا بنظام التقييم الجديد، وسوف يتم الإعلان عن امتحانات المصريين فى الخارج والتعليم الفنى قبل نهاية الأسبوع المقبل.

ويحق لولى الأمر اختيار إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا كما تم الإعلان عنها سابقا لجميع الطلاب، والامتحان المصرى "est" هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ ولكن ليس بأثر رجعي، وتصدر الضوابط التنظيمية المتعلقة بالـ matching أو الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة قبل نهاية الشهر الجاري.

وعلى الصعيد الدولي، تناولت صحيفة "المصرى اليوم" تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر كانت تأمل فى نجاح مساعى الاتحاد الإفريقى فى إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه شكرى من وزير الخارجية الفنلندى بيكا هافيستو، تناول آخر التطورات فى منطقة القرن الإفريقى خاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكرى أكد أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات فى ظل رئاسة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقي.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزير شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعى مصالح الدول الثلاث.

وأكد أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ فى ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتى المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

ومن الناحية العسكرية، ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تنفيذ القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) ولنش الصواريخ (18 يونيو) مع سفينة الإبرار الإسبانية (ESPS CASTILLA LPD).

جاء ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين تبادل الهل على أسطح الوحدات البحرية.

ويسهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصـرية والإسبانية.

وفى الشأن المحلي، أبرزت صحيفة "الأهرام" موافقة مجلس النواب -فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي- من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة فى 7 فبراير 2021، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير يُعرض على المجلس ليقرر فى شأنه ما يراه.

جاء استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصرى والتى تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التى تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعى عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة.

ويؤدى ذلك الأمر إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدى إلى علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر لحسن سير العمل البرلمانى وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالسياحة، سلطت صحيفة "الوفد" الضوء على إعلان سفير مصر بدبلن خالد ثروت أن الحكومة الأيرلندية قررت إلغاء حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية -فى بيان- أن السفير المصرى أوضح أن هذه المسألة ظلت على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وتم تناولها على مختلف المستويات أثناء اللقاءات مع المسئولين الأيرلنديين سواء فى وزارة الخارجية أو وزارة النقل والطيران المدنى أو من خلال البرلمان الأيرلندي، إلى أن تكللت جهود السفارة بالنجاح.

وأشار السفير ثروت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ عندما تتخذ الحكومة فى دبلن قراراً بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى اعتزام شركة (آير كايرو) تنظيم رحلات شارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ فى المستقبل القريب، بالإضافة إلى أن خطة شركة (مصر للطيران) تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن من شأنه تيسير اختيار السائح الأيرلندى للمقاصد السياحية فى مصر.

وعلى صعيد الثقافي، تناولت صحيفة "روزاليوسف" استعراض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تقريرا من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حول إطلاق مشروع "المسارح المتنقلة" فى إطار المشروع القومى للعدالة الثقافية، وذلك فى 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، استفاد منها 9630 فردا، خلال الفترة من 31 يناير الماضى حتى 5 فبراير الجاري.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن مشروع المسارح المتنقلة يأتى فى إطار سعى وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على الوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع وقرى الوطن، بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المُكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم بقصور الثقافة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يعد أحد مسارات عمل وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، وفق استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة.

وأوضحت أن قوافل المسارح المتنقلة تستهدف الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تشكيل الوعى ونشر التنوير وتقويم السلوك، من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم جميع أشكال الفكر والفن، وتعد وثبة جديدة فى مسار تحقيق العدالة الثقافية، كما تمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

وأكدت عبد الدايم أنه تم تجهيز 6 مسارح متنقلة وملحقاتها، وتم توزيعها على 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، والتى تتمثل فى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ويضم محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والقليوبية، ويشمل إقليم غرب ووسط الدلتا محافظات: الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، أمّا إقليم شرق الدلتا فيشمل محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط.

وتابعت الوزيرة أن الإقليم الرابع هو إقليم القناة وسيناء ويضم محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما يشمل إقليم وسط الصعيد محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد، بينما المحافظات التى جاءت ضمن إقليم جنوب الصعيد فتتمثل في: الأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وأسوان.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق أولى فعاليات مشروع "المسارح المتنقلة" يوم 31 يناير الماضي، وذلك من حى الأسمرات 3، كما بدأ نشاط المسارح المتنقلة فى 5 محافظات أخرى هي: محافظة الدقهلية، وذلك بقرية "ميت غراب" بمركز السنبلاوين، وقرية "البلانة" بمركز نصر النوبة فى أسوان، وقرية "الجبيل" بوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تم إطلاق مسرح متنقل بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وكذلك فى قرى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ولفتت إلى أن أنشطة المسارح المتنقلة ستستمر داخل المحافظة لمدة شهر، بحيث تجوب القرى والنجوع، كما أن وزارة الثقافة تحرص على نشر الأنشطة الثقافية الأخرى بجانب أنشطة المسرح، حيث يتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة بالإضافة إلى ورش حكى أطفال وورش حرف تراثية، من أجل تقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل تلك القرى والنجوع وفق برنامج ثقافى محدد.

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التى تم عرضها خلال فعاليات المسرح المتنقل بحى الأسمرات 3، قالت الوزيرة إن هذه الأنشطة تضمنت 11 نشاطا وهى : عرض فرقة الفيوم للموسيقى العربية، واكتشاف مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وأمسيات أدبية، وعرض استعراضى للملحمة الوطنية الشعرية بعنوان "بكرة أحلى من النهاردة"، وعرض فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، وعرض فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، وفقرات استعراضية لمواهب قصر ثقافة الأسمرات تحت عنوان "عن حب مصر"، وعرض فرقة التنورة للفنون التراثية.

وعرضت الوزيرة أيضا نماذج من الأنشطة الثقافية التى تمت خلال فعاليات عدد من المسارح المتنقلة فى القرى المستهدفة، منها على سبيل المثال عرض فيلم قصير عن "أبطال بلدنا"، وحفل تكريم لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، ولقاءات حوارية مع رجال الأزهر والكنيسة ورجال الشرطة وأسر شهداء الوطن، وعروض توعوية لطرق الوقاية من فيروس "كورونا"، وعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء، كما اشتملت الأنشطة على محاضرات تثقيفية عن إعلام من بلدنا، وفيلم وثائقى عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.