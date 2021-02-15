حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16-2-2021

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: قد تنزعجك الخلافات ، لكنك تحتاج إلى ضبط أعصابك والامتناع عن التهور.
عاطفياً: الانسجام يسود بينك وبين الحبيب ، وتتغلب على كل من يحاول تقويض الثقة بينكما.
صحياً: يتم تعويض ساعات العمل الطويلة بالمشي اليومي.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: تشعر بالارتياح بعد اختفاء مشكلة مهنية ملحة أو مشكلة ديون لم يتم حلها.
عاطفياً: حاول أن تكون أقرب إلى شريكك في كل ما يفعله ، لأنه أكثر ولاء مما تتخيله.
صحياً: تجنب الإفراط في تناول الطعام في المساء وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: لا تثقل كاهل نفسك أكثر مما تستطيع فالأفضل أن تستمع لآراء الآخرين ولا تترك وحيدة مع الآراء
عاطفياً: استخدم سحرك وطاقتك الرقيقة للعثور على من تحب لأن الحب في صفك اليوم
صحياً: لا حرج في شرب الحمضيات أو عصيرها كل يوم ، فهي مفيدة للوقاية من الزكام.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: أنت تعيش يوماً ناجحاً يجلب معه ربحاً مالياً غزيرًا يقع عليك فجأة ، فمن الأفضل أن تستثمره في صفقة جيدة.
عاطفياً: استمع إلى متطلبات من تحب ولا تهمله ، يمكنك تلبية ما تعتقد أنه غير مكلف
صحياً: تجنب السكر والحلويات ، خاصة وأن الجسم يحتاجها بشدة في الطقس البارد.
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-2-2020
من الناحية المهنية ، تقابل أصدقاء جدد اليوم ويمكنك فرض سلطتك أو اتخاذ إجراء قد لا يوافق عليه الجميع.
عاطفياً: خبراتك الحياتية تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن شريكك ، وهذا يكفي لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.
صحياً: حاول التخلص من عادة مشاهدة التلفزيون لفترة طويلة وخصص ساعة في اليوم لممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: أحرزت تقدماً جيداً وأعدت ودرست مسبقاً. ولكن على الرغم من بعض القلق والاضطراب ، فإن اليوم يوم جميل
عاطفياً: سؤال جديد يتعلق بشريك وتوضيح موضوعات في موضوع غامض. تذهب لمعرفة ما هو غير معروف
صحياً: يمكنك الاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى الصحراء والمشي خلالها قبل الذهاب إلى العمل.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: يسود حوار ناجح مع البيئة فتجد حلولاً لمشاكلك وتدخل مناطق العمل بغض النظر عن الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.
عاطفياً: لا تسخر من رد فعل شريكك ، فقد يفاجئك ويشجعك على إعادة النظر.
صحياً: مطلوب منك شيء واحد: الإقلاع عن التدخين تمامًا والاهتمام بصحتك.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: الأحداث السعيدة في طريقها إليك بالفعل ، وتظهر خصوصياتها في غضون أيام قليلة ، خاصة وأن النوايا في هذا الاتجاه واضحة.
عاطفياً: الثقة المتبادلة تمنحك أنت وشريكك المزيد من الراحة ، لذلك تفكر في راحة أحدهما بجانب الآخر.
صحياً: اتبع القرار الذي اتخذته بشأن صحتك واحكم على إنهاء الإفراط في تناول الطعام
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: أنت عنيد بطبيعتك وتذهب طوال الطريق ، لكنك تزن بعض المحاذير. قررت ألا تستمر هكذا حتى لا تصاب بخيبة أمل
عاطفياً: تدفعك المشاعر تجاه من تحب ولا تعرف كيف تتحكم فيه. كوني صادقة معه وتوقفي عن المغازلة.
صحياً: يمكنك أن تقرر الانتقال إلى حياة صحية وصحية بعيدًا عن أي شيء يفسد حياتك.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 16-2-2020
من الناحية المهنية ، يمكنك طرح مشكلة تزعجك وتبحث عن علاج يتراوح من الإيجابي إلى السلبي. الأزمة تزداد سوءا وهو مضطر لتقديم بعض التنازلات لتهدئة الأجواء.
عاطفياً: كن لطيفاً مع من تحب ولا تكن قاسياً عليه. تتداخل بعض الحواجز المادية مع العلاقات
صحياً: تخلص من عنادك أن الرياضة ليست مفيدة. حاول أن ترى من خلال عيون والدتك
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: هذا اليوم مخصص لشراكتك أو علاقتك ، حاول أن تضع أموالك في استثمار مناسب
عاطفياً: يطلب منك شريكك إعطاء إجابة قوية حول طبيعة العلاقة بينكما ، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تثير قلق الطرفين.
صحياً: لن يخيب أملك سعيك المستمر نحو اللياقة طالما اتبعت التعليمات اللازمة.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16-2-2020
مهنياً: الجو الإيجابي يسيطر عليك من جميع الجهات ، ويريحك بشكل لم يره أحد منذ زمن طويل.
عاطفيًا: بغض النظر عن مدى حدة النقاش مع شريكك ، سيكون التفاهم هو سيد الموقف وسيساعد في سد الخلاف بينكما.
صحياً: هناك العديد من الحلول الفعالة للحفاظ على صحتك في حالة جيدة ، ما عليك سوى الاختيار
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