فيديو.. تدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا انطونيوس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - والتزام أقباط الكنيسة بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا، وسط حالة من السعادة سيطرت على الجميع لتدشين بعض مذابح وأيقونات بداخل الكنيسة، وسط تواجد الآباء والكهنة بالكنيسة.

وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ترأس أمس الأحد صلاة قداس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بوسط الإسكندرية.