صور.. الإنتاج الحربى ومطروح توقعان بروتوكولى تعاون لإقامة مشروعات بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - ووقع البروتوكول خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.



وأكد محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هدف البروتوكول هو تنفيذ مشروعات بالمحافظة لتنفيذ أعمال مقاولات واستشارات هندسية، مشيرا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد استمرارا للتعاون المثمر ما بين الوزارة والمحافظة فى مختلف المجالات.



وأضاف مرسى أن هذا التعاون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، وبالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربى على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقا للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأعرب خالد شعيب محافظ مطروح عن ثقته فى إمكانيات شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكول نظرا لما حققته من نجاحات فى تنفيذ المشروعات التى يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركة رائدة فى مجال التشييد والمقاولات.



وأشار إلى أن المحافظة ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربى للمشروعات للقيام بدورها فى تنفيذ تلك المشروعات، وذلك فى إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير فى المحافظة بما يساهم فى تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.



وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة مطروح، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى استغلال الموارد المتاحة.