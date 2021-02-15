ابرزها.. خطط واجراءات استئناف العام الدراسي.. صدور عدد جديد من «نشرة مركز...

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها:
• خطط واجراءات استئناف العام الدراسي
• وزارة الكهرباء: منصة موحدة يحصل منها المواطن على خدماته من المنزل
• الاقتصاد البريطاني.. وأكبر ركود منذ 300 عام على خلفية عمليات الإغلاق
• دبلوماسية لقاح "كوفيد-19" تعزز نفوذ الصين في أوروبا
• نسبة حصول طلاب المدارس على دروس خصوصية هذا العام ... استطلاع رأى
• انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير 2021 .. إنفوجرافيك اليوم
• مؤشر الدول الأكثر تقدماً فى التفكير.. تعرف على ترتيب مصر
• الطلب العالمى على النفط: أوبك تخفض توقعات الطلب في 2021
• هل ستصمد كبرى شركات الخدمات اللوجستية أمام تفشِّي جائحة "كوفيد-19"؟
• د. نهال المغربل تكتب: الدين العام وخيارات السياسة المالية
• كتاب جديد: كيف نتجنب كارثة المناخ، بيل جيتس
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