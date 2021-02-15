الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار شهداء الوطن والإيمان بليبيا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين بتذكار شهداء مصر في ليبيا، حيث تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار شهداء الوطن والإيمان في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط صلاة القداس الإلهي صباح اليوم الاثنين بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور( الشهداء)، بحضور لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة وأهالي الشهداء مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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من ناحية أخرى، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم قداس تدشين كنيسة القديسين مارجرجس والأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

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شارك في الصلاة مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد محدود من أبناء الكنيسة مع تطبيق كافة القواعد الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن أمس الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مزار الشهداء الذي تم تجهيزه بالطابق الأرضي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوى الأنبا موسى بحي المنشية في الإسكندرية، كما أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لحدث تدشين الكنيسة، بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وبعض من كهنة الإسكندرية.

وتم أخذ صور تذكارية مع الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس موسى نبيل كاهن الكنيسة. وكذلك مع أعضاء مجلس الكنيسة.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى في منطقة المنشية بالإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (حضن الآب) وحامل الأيقونات.

ودشنت المذابح الثلاثة للكنيسة الرئيسة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وبمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي، والأنبا إيلاريون، والأنبا هرمينا.

وجاءت أسماء المذابح المدشنة كالآتي:المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اسم الشهيد أبي سيفين، كما تم تدشين معمودية الكنيسة وأيقونة حضن الآب بها وباقي أيقوناتها. وألقى قداسة البابا كلمة عقب انتهاء التدشين تناول فيها تاريخ صلوات التدشين.