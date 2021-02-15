خلال شهر.. صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 113 ألف منتفعة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر يناير الماضى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 113 ألفًا و800 منتفعة، منها 14 ألفًا و746 جدد، و99 ألفًا و54 مترددة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.





وأوضح الدكتور سيد عبدالعزيز، مدير إدارة تنظيم الأسرة فى المنيا، أنه تم صرف 125 ألفًا و666 من وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تنفيذ 100 ألف و834 زيارة منزلية لـ 800 رائدة ريفية بمختلف قرى المحافظة، فضلاً عن تنفيذ 6 آلاف ندوة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا وتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية والفحص الذاتى للثدى. وأشار إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد من مقدمى خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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