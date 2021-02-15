تأجيل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال قنصوه، فى بيان صادر عن الجامعة، إن تأجيل الامتحانات يأتى وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعًا، بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.
وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية أنه من المقرر تعديل جداول استقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وفقًا للمواعيد الجديدة لمدة أسبوع بعد أن مقررًا له يوم 17 فبراير الجارى.
كان مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، وافق على بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بكل الكليات والمعاهد يوم 20 فبراير الجارى.
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