أول فيديو جوى لأعمال تنفيذ مشروع القطار السريع

جدة - نرمين السيد - تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة/الإسكندرية/العين السخنة، فى المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال ألف و795 كم.





وأوضح أول فيديو جوى للمشروع انتهاء أعمال أبحاث التربة والرفع المساحى، وتخطيط المسار، وجار العمل فى تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار، وكذلك المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

ومن المقرر أن تبدأ شركة سيمنز الألمانية بالتزامن مع هذه الأعمال، فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريعة وإقليمية، و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكد كامل الوزير، خلال جولته، أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع بالكامل خلال عامين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذى يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى سيتم تنفيذها، والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.

ولفت إلى أن مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وأنه سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، إذ سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى ييستغرقه المواطن حاليًا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.