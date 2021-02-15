القوى العاملة تعيين 696 شبابا منهم 12 من ذوى القدرات فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 696 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من بينهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2293 شابًا، فضلاً عن إصدار 768 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأوضح حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة فى أسيوط، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 51 ألف جنيه، لـ 23 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 9 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم. وأفاد بأن المديرية فتشت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 141 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى على 1120 منشأة وعقد ندوة توعية فى مجال المفاوضة الجماعية وأخرى فى مجال عمل المرأة ، بالإضافة إلى تلقى 9 شكاوى تم بحثها بالكامل. وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تابعت المديرية التفتيش على 141 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

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