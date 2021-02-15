صور.. استرداد ألف متر من أراضى الدولة غربى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسوار ومبانى مخالفة واسترداد 1306 أمتار من أراضى أملاك الدولة.

وأضاف رئيس حى العامرية أول أنه تم تنفيذ 3 قرارات إزالة خلال الحملة، للحفاظ على أملاك الدولة، والقضاء على البناء المخالف فى المهد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات استرداد الأراضى أملاك الدولة فى إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.