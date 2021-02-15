البرلمان يبدأ جلسته العامة باستكمال لائحة الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد أن انتهى فى جلسة الأمس 153 مادة من مواد مشروع القانون.
وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس البرلمان، أن حزب الوفد، أخطر المجلس، باختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.
كما شهدت الجلسة إحالة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من عضوية الحزب.
وأوضح رئيس البرلمان، أن قرار الإحالة للجنة التشريعية لإعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة.
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