وزيرة البيئة: ربط 13 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات

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وأعلنت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد اللحظية لانبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس الحرارية التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إذ تم ربط كلاً من عناصر (ثانى أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون) والظروف المرجعية لوحدة إنتاجية بعدد مدخنة، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
وأوضحت أن تلك المحطة تعد المحطة الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية، والتى تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس، كما وصل إجمالى عدد المنشآت المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة السويس 13 منشأة بـ 59 مدخنة.
وأشارت إلى أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة.. إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 78 منشأة تمثل 360 مدخنة.
وشددت وزيرة البيئة على استمرار الجهود بهدف التأكد من تطبيق المعايير البيئية بمختلف الأنشطة الصناعية التى تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة.
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