الهجرة تفتح باب التسجيل لاختيار سفراء لمركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE

أعلنت السفيرة نبيلة عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن فتح باب التسجيل للشباب المصري الدارس بالخارج، لاختيار سفراء لمركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج “MEDCE”، والذي تم تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن موقع المركز https://medcegypt.net/ سيتيح التسجيل خلال الفترة من 14 حتى 23 من فبراير الجاري؛ أمام أبنائنا بالخارج، لانتقاء سفراء المبادرة لمساعدة أقرانهم في الدول التي يقيمون بها حول العالم، ما يسهل مهمة الدارسين الجدد بالخارج، ويساعدهم على تخطي الكثير من المشكلات التي تواجه الدارسين الجدد.

يعد مركز وزارة الهجرة للحوار بين الدارسين بالخارج، منصة مهمة لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة؛ حيث تنطلق فعالياته رقميا بشكل رئيسي حاليا، والتي تتنوع ما بين ورش عمل، ولقاءات دورية وعصف ذهني وتلقي أفكار وأوراق عمل من مختلف شبكات الطلاب التي تكونت مع انطلاق المركز أو تواجدت من قبل.

ويوفر المركز عضوية دائمة لجميع المصريين المتواجدين في الخارج بغرض الدراسة، وتعمل تلك العضوية كشرط رئيسي للاشتراك في الفعاليات الرقمية والواقعية مستقبلا، كما تضمن له المشاركة في الاجتماعات والمشاركات القيمة مع صناع القرار والخبراء المصريين بجميع أنحاء العالم.

كما يعد المركز حلقة وصل بين الدارسين بالخارج في نفس الدول عن طريق شبكات الأعضاء التي يمكن أن تعرّف الأعضاء ببعضهم البعض حسب اهتماماتهم الدراسية أو حسب أماكن إقامتهم الحالية.