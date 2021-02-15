مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. أهمها مواجهات البريميرليج

تقام اليوم الإثنين مواجهات هامة في مختلف دوريات العالم، بجانب مباراة وحيدة في بطولة كأس مصر .

وإليكم أهم مباريات اليوم الإثنين 15 فبراير 2021.

كأس مصر

تقام اليوم مباراة المصري أمام فريق المنصورة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الدوري الإنجليزي

يدخل فريق وست هام أمام فريق شفيليد يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تقام مباراة تشيلسي اليوم أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الأسبوع الرابع والعشرون.

الدوري الإسباني

تقام مباراة قادش أمام فريق أتيليتك بلباو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر.

الدوري الإيطالي

يدخل فريق باريرن ميونخ أمام فريق بيليفلد والتي من المقرر قامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرون.

تقام مباراة هيلاس فيرونا أمام فريق بارما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4:45 من منافسات الأسبوع الحادي والعشرون.

بينما يستعد النادي الأهلي لمواجهة هامة في مستهل مشواره الأفريقي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، أمام فريق المريخ السوداني بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والمريخ السوداني، علي استاد القاهرة، بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساء ، في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

بينما حقق فريق بيراميدز فوزا غاليا خارج الديار بهدف نظيف، علي حساب راسينج كلوب ابيديجان في دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهد اللقاء تألق إسلام عيسي، لاعب الفريق بتسجيله هدفيين خلال مباراة اليوم، أحرز الأول في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 82 من أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة الأبوع المقبل، من أجل تحقيق الصعود للدور القادم من الكونفيدرالية الإفريقية.

