غيابات عديدة في تشكيل النادي الأهلي قبل مواجهة المريخ

يستعد لاعبي النادي الأهلي في التدريبات قبل اللعب في أولي مبارايات دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي فريق المريخ السوداني في أولي جولاته، والتي ستقام غدا في الساعة التاسعة على ستاد القاهرة الدولي.

على الرغم من تلك التجهيزات الا أن هناك غيابات كثيرة في تشكيلة النادي الأهلي قبل المباراة، فما تم ذكره أنه لن يشارك في مباراة غد كلا من " علي معلول بسبب اصابته في مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للاندية، وغياب محمود كهربا، وحسين الشحات بسبب توقفه، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن".

وهناك أنباء تقول أنه من المحتمل عدم مشاركة أيمن أشرف أيضا بسبب عدم استعداده للقاء.

ومن المتوقع أن المدرب الأفريقي موسيماني أنه سيجعل جونيور في مقدمة الهجوم كلا من " والتر بواليا، جونيور أجايي، محمد شريف، و في الوسط " محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، حمدي فتحي، وفي خط الدفاع في الجانب الأيمن محمد هاني، ثم أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، وفي الجانب الأيسر سيعتمد موسيماني على محمود وحيد، بسبب اصابة علي معلول".

يذكر أن النادي الأهلي توج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد انتصاره علي فريق بالميراس بركلات الترجيح تألق فيها لاعبي النادي الأهلي، وتفوق الحارس محمد الشناوي، وحصل الأهلي على المركز لثالث عالميا بعد فريق بايرن ميونيخ الذي حصل بجدارة على المركز الأول وتتويجه بالبطولة، وفي المركز الثاني فريق تايجرز.