الاهلي.أرشيفية
ومن المتوقع أن المدرب الأفريقي موسيماني أنه سيجعل جونيور في مقدمة الهجوم كلا من " والتر بواليا، جونيور أجايي، محمد شريف، و في الوسط " محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، حمدي فتحي، وفي خط الدفاع في الجانب الأيمن محمد هاني، ثم أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، وفي الجانب الأيسر سيعتمد موسيماني على محمود وحيد، بسبب اصابة علي معلول".
يذكر أن النادي الأهلي توج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد انتصاره علي فريق بالميراس بركلات الترجيح تألق فيها لاعبي النادي الأهلي، وتفوق الحارس محمد الشناوي، وحصل الأهلي على المركز لثالث عالميا بعد فريق بايرن ميونيخ الذي حصل بجدارة على المركز الأول وتتويجه بالبطولة، وفي المركز الثاني فريق تايجرز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيابات عديدة في تشكيل النادي الأهلي قبل مواجهة المريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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