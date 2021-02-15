أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 15 فبراير في المجمعات الإستهلاكية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 15-2-2021، يهتم العديد من المواطنين بأسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية التي تقوم بطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف أعباء الحياه على المواطنين.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في المجمعات الاستهلاكية، لمساعدة ربة المنزل في معرفة الأسعار قبل التوجه إلى الأسواق.