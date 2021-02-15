أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 15 فبراير في المجمعات الإستهلاكية

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم- ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 15-2-2021، يهتم العديد من المواطنين بأسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية التي تقوم بطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف أعباء الحياه على المواطنين.
أسعار الطماطم
استقرت أسعار كيلو الطماطم لتتوقف عند 3 جنيه للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 5 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.
بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى فقد سجل 5.5 جنيه للكيلو جرام، والفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا والليمون بـ17 جنيهًا.
أسعار كيلو الخيار
سجل كيلو الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البسلة إلى 7 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
استقر سعر التفاح السكري إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كانتلوب " أناناس" إلى 9.5 جنيهـ بلغ سعر اليوسفي 6.5 جنيه، أما الجوافة بـ 8.5 جنيه، وسجل سعر الموز البلدى إلى ـ10.5 جنيه، أنا عن العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيهًا، التفاح الإيطالى بـ ـ25 جنيهًا.
فيما تراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو
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