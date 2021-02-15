ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يعاني والسيتي يقترب من الحسم

بعد انتصار فرق في الدوري الإنجليزي و تراجع مستوي فرق أخرى خلال الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" إليكم ترتيب جدول ترتيب الدوري الأنجليزي. ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل صداراة الدوري فريق مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل صداراة الدوري فريق مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. المركز الثاني يحتل فريق مانشستر يونايتد 46 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق وتعادل أمس أمام فريق وست بروميتش. المركز الثالث يحتل فريق ليسترسيتي برصيد 46 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق . المركز الرابع يحتل فريق ليفربول برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. المركز الخامس تشيلسي برصيد 39 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق . المركز السادس يحتل فريق وست هام برصيد 39 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. المركز السابع يحتل فريق إيفرتون برصيد 37 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق. المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا برصيد 36 نقطة من اصل 22 مباراة خاضها الفريق. المركز الثامن يحتل فريق أستون فيلا برصيد 36 نقطة من اصل 22 مباراة خاضها الفريق. المركز التاسع يحتل فريق توتنهام برصيد 36 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. المركز العاشر يحتل فريق ارسنال برصيد 34 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. بينما في المراكز الأخيرة كل من: فريق نيوكسال يونايتد المركز ال17 برصيد 25 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. بينما فريق فولهام يحتل المركز ال18 برصيد 18 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق وست بروميتش المركز ال19 برصيد 13 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق. بينما يحتل فريق شيفليد يونايتد المركز الاخير برصيد 11 نقطة من أصل 23 مباراو خاضها الفريق. من ناحيه اخري: مانشستر سيتي 53 نقطة مانشسر سيتي 46 نقطة ليسترسيتي 46 نقطة ليفربول 40 نقطة تشيلسي 39 نقطة وست هام 39 نقطة إيفرتون 37 نقطة أستون فيلا 36 نقطة توتنهام 36 نقطة أرسنال 36 نقطة ليدز يونايتد 32 نقطة وولفرهامبتون 30 نقطة ساوثهامبتون 29 نقطة كريستالا بالاس 29 نقطة برايتون 26 نقطة بيرنلي 26 نقطة نيوكاسل يونايتد 25 نقطة فولهام 18 نقطة وست برميتش 13 نقطة شيفليد يونايتد 11 نقطة.

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