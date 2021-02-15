مصطفى محمد يكتب اسمه في التاريخ ويكسر رقم صالح سليم

كتب مصطفى محمد اسمه في تاريخ محترفي الكرة المصرية على مر التاريخ بعد الإنطلاقة التي تعد الأعظم بين كل اللاعبين الذين احترفوا خارح الدوري المصري.

سجل مصطفى محمد أربعة أهداف في أول أربع مباريات له في مسيرته الاحترافية مع فريق جالطة سراي التركي، ليسجل أفضا بداية احترافية في تاريخ المحترفين المصريين، ويكسر رقم صالح سليم في الدوري النمساوي الذي أصبح يمتلك الآن ثاني أفضل بداية بعد مصطفى محمد برصيد ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات.

سجل مصطفى محمد هدفه الأول بعد 48 ساعة فقط من وصوله إلى تركيا، في مباراة فريقه أمام إسطنبول باشاك شهير، والتي سجل الأناكوندا فيها هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 91، بعد نزوله كبديل في منتصف الشوط الثاني.

وفي ديربي تركيا بين جالطة سري وفنربخشة استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف الفوز لفريقه من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين.

ورغم خروج جالطة سراي على يد فريق ألاناسبور في الدوري التركي بعد الهزيمة بنتيجة 3-2، إلا أن مسطفى محمد ظهر وسجل في الدقيقة 83.

وفي آخر المباريات أمس أمام قاسم باشا سجل مصطفى محمد هدفه الرابع بالدقيقة 89، عن طريق ركلة جزاء، في مباراة فاز فيها فريق جالطة سراي بنتيجة 2-1.

ويحتل جالطة سراي الآن صدارة ترتيب جدول الدوري التركي برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فنرباخشة صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

يذكر أن مصطفى محمد كان قريب للغاية من الانتقال إلى الدوري الفرنسي عن طريق فريق سانت إيتيان، إلا أن تهديد رئيس النادي الفرنسي، لنادي الزمالك بفضح أسماء طلبت منه عمولات لإنهاء صفقة مصطفى محمد، جعل النادي يغلق باب المفاوضات معه نهائيا، لينتقل بعد ذلك إلى الدوري التركي.