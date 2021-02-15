ترتيب الدوري الأسباني بعد فوز ريال مدريد أمس

ريال مدريد أرشيفية

بعد انتصار فريق ريال مدريد أمس وأقترابه لصدارة الدوري من فريق أتيليتكومدريد، بينما فريق برشلونة الذي يعاني هذا الموسم إهتزاز في النتائج في مسابقة الدوري الاسباني إليكم ترتيب الدوري يحتل صداراة الدوري فريق أتيليتكومدريد 54 برصيد نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق. المركز الثاني يحتل ريال مدريد برصيد 49 نقطة من أصل23 مباراة خاضها الفريق وفاز أمس علي فريق فالنسيا بنتيجة 2/0. المركز الثالث يحتل فريق برشلونة4 6 نقطة من أصل 22مباراة خاضها الفريق . المركز الرابع يحتل فريق إشبيلية برصيد 45 نقطة من 22أصل مباراة خاضها الفريق. المركز الخامس ريال سويسداد برصيد 38 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق . المركز السادس يحتل فريق فياريال برصيد36 نقطة من أصل 23مباراة خاضها الفريق. المركز السابع يحتل فريق ريال بتيس برصيد 33 نقطة من أصل 23مباراة خاضها الفريق. المركز الثامن يحتل فريق غرناظة برصيد 30 نقطة من اصل 23 مباراة خاضها الفريق. المركز التاسع يحتل فريق سلتا فيجو برصيد 29نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. المركز العاشر يحتل فريق ليفانتي برصيد 27 نقطة من أصل 22مباراة خاضها الفريق. بينما في المراكز الأخيرة كل من: بينما في المراكز الأخيرة كل من: فريق إيبار المركز ال17 برصيد 21نقطة من أصل 23مباراة خاضها الفريق. بينما فريق بلد الوليد يحتل المركز ال18 برصيد 21نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق. يحتل فريق إلتشية المركزال19 برصيد 18نقطة من 21 أصل مباراة خاضها الفريق. بينما يحتل فريق ويسكا المركز الاخير برصيد16 نقطة من 23 أصل مباراة خاضها الفريق. من ناحيه اخري: أتيليتكومدريد 54 نقاط ريال مدريد 49نقاط برشلونة 46نقاط إشبيلية 45نقاط ريال سويسداد 38نقاط فياريال 39 نقاط ريال بتيس 33نقاط غرطانة 30نقاط سلتا فيجو 29نقاط ليفانتي 27نقاط أتيليتك بيلباو 25نقاط



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