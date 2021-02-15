صدمة لجماهير الأهلي بشأن وليد سليمان

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق مازال يحتاج بعض الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية، بعدما أصيب بمزق في العضلة الخلفية في مباراة المارد الأحمر أمام فريق البنط الأهلي.

وأكد أبو عبلة أن أن البرنامج التأهيلي الذي يؤديه وليد الآن مازال يحتاج إلى 6 أو 7 أسابيع للإنتهاء منه وبداية المشاركة في تدريبات الفريق، مازال متبقي منهم 3 أسابيع على الأقل.

ورافق وليد سليمان بعثة فريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التي أفيمت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من الرابع وحتى الحادي عشر من فبراير الجاري، لكنه لم يدخل القائمة في أي من المباريات الثلاث التي لعبها المارد الأحمر بالبطولة بسبب الإصابة

فاز النادي الأهلي في تلك البطولة بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على فريق الدحيل القطري بنتيجة 1-0 في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي مباراة نصف النهائي تلقى لأهلي الخسارة الأولى تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على يد العملاق البافاري بايرن ميونخ بنتيجة 2-0.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث أمام فريق بالميراس البرازيلي، استطاع أن يحسم النادي الأهلي البرونزية بفوزه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعدما وصلت المباراة للتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

ويذكر موقع دوت الخليج قرائه بالقائمة التي سافر بها النادي الأهلي لقطر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.