ريال مدريد في خطر أمام أتلانتا.. تفاصيل

يعاني فريق ريال مدريد قبل مباراة أتلانتا في الدور ال16 في بطولة دوري أبطال أوروبا من غيابات كثيرة، وخطيرة في خط الدفاع بسبب اصابة أبرز وأفضل مدافعيه، مثل اللاعب "سيرجيو راموس" والذي أصيب اصابة بالغة في الركبة، وخضع لإجراء عملية جراحية فيها منذ أسبوع، وذكر مؤخرا أنه لن يشارك لمدة لن تقل عن 6 أسابيع.
ولن يشارك أيضا اللاعب "داني كارفاخال" في مباراة اتلانتا بسبب اصابته علي الرغم من تعايفيه منها ولعبه مباراة أمس أمام فريق فالنسيا، الا أنه تعرض لإصابة جديدة، و لم يستطع الاستمرار وخرج من المباراة.
وذكرت الصحف الأسبانية أنه لن يشارك أيضا في المباراة بجانب "راموس وكارفاخال" كلا من " مارسيلو، ميليتاو، أودريوزولا".
ويعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في دفاع ريال مدريد أمام فريق أتلانتا على كلا من" لوكاس فاسكيز، ميندي، فاران، ناتشو".
وارتفع رصيد ريال مدريد الي 49 نقطة محتلا المركز الثاني، ويقترب من فريق أتيليتكو مدريد الذي يحتل المركز الأول برصيد 54 نقطة، ويقترب منهم برشلونة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.
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