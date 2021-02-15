تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-2-2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-2-2021 في مستهل التعاملات اليومية الصباحية، بقيمة جنيهين ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 795 جنيها للجرام.

يهتم العديد من المواطنين بمطالعة أسعار الذهب لحظة بلحظة وخاصة المستثمرين، لمعرفة حركة الأسواق العالمية التي من شأنها التأثير على السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر

شعدت أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية حالة من التباين، ليتراجع سعر الذهب في مصر ويتوقف عيار 24 عند 908 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 795 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 681 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6360 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.

حركة سعر الذهب في مصر

يمكن معرفة حركة سعر الذهب من خلال المؤثرات التي يمكنها أن تتسبب في تحريك الذهب سواء ارتفاعًا أو هبوطًا، ومنها سعر الدولار على المستوى العالمي وكذلك السندات التي تطرحها الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة مثل الاتحاد الاوروبي وكذلك أمريكا ودول اسيوية، كما يرتبط أيضا بسعر النفط لأنه مؤشر لحركة الاقتصاد وهذه المتغيرات تؤثر بشكل يومى على أسعار المعدن.

الجدير بالذكر، أن ارتفعت واردات مصر من خام الذهب بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 702 مليون و480 ألف جنيه "43 مليون و905 ألف دولار" في شهر نوفمبر الماضي – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، مقابل 129 مليون و536 ألف جنيه "8 ملايين و96 ألف دولار" في نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو "35 مليون و809 ألف دولار".