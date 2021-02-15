إيناس عبدالحليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن غلق 30% من مصانع الملابس الجاهزة في مصر

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالى، رئيس البرلمان، بشأن تدهور قطاع الملابس فى مصر، مؤكدة أنه تم إغلاق من 20 إلى 30% من مصانع الملابس الجاهزة المصرية فى الآونة الأخيرة، كما أن النسبة الباقية من المصانع قامت بخفض طاقتها الإنتاجية بنسبة من 50 إلى 70% بسبب الركود وسوء الاوضاع الاقتصادية.

إيناس عبدالحليم: قطاع الملابس يعتمد على المصانع الصغيرة

وأوضحت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، أن قطاع الملابس يعتمد بشكل أساسي على المصانع الصغيرة، ولذلك فهي لم تعد قادرة على تحمل تزايد الضغوط المالية والخسائر التى طالت حوالي 12 ألف مصنع، ويعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل.

وأضافت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم:" أن 75% من مصانع شبرا الخيمة تم إغلاقها، والـ25% الباقية تعمل بطاقة 30 إلي 35% وهي نفس النسبة في المحلة، مُشيرًا إلى أن أكثر من 450 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع الغزل والنسيج بالمحلة وأكثر من نصفهم تحول الى عاطلين ومتسويلين وباعة التجول , وحاليا هناك من 350 إلى 400 مصنعا تعمل بطاقة جزئية من 30 إلى 40%.

وأكدت البرلمانية، إيناس عبدالحليم، أن مصر كانت تمتلك نحو 1260 مصنع غزل ونسيج وصباغة مسجلة بالمحلة، والآن يوجد ما يقرب من 320 مصنعا تعمل بقوة 120 ألف عامل فقط , لافتة إلى أن الوضع الذى آل اليه قطاع صناعة الملابس كارثة حقيقه , فالإنتاج المحلي يكفي 30% فقط والباقي يعتمد على الاستيراد بالعملات الاجنبية.

وأشارت النائبة، أن هذه المصانع لم تجد اى تعاون من الحكومة معهم للنهوض بالصناعة الوطنية، فوزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والكهرباء والبترول والاسكان والمالية والبيئة، تتعامل معهم بـالسمع دون التنفيذ، لافتة إلى أن صناعة الغزل والنسيج من اكبر الصناعات التى تستوعب العمالة فى مصر, لكنه وبعد المصانع التي أغلقت الفترة الأخيرة، تم تشريد الاف العمال واسرهم .

وطالبت إيناس عبد الحليم، بمسائلة وزير الصناعة حول التدهور الذى تعرض له قطاع الملابس فى الآونه الأخيرة، فضلا عن ضرورة تدخل الدولة لانقاذ القطاع من الخسائر وتشريد نصف مليون عامل بالقطاع ، مُشددة على ضرورة إنشاء لجنة مختصة بالغزل والنسيج، للإشراف على تلك الصناعة الوطنية الهامة.