بعد تعرضه للنصب.. سعد سمير يصعد الأمر للوزارة.. تفاصيل

تعرض سعد سمير لاعب خط الدفاع النادي الأهلي، إلى عملية نصب على حد ذكره من إحدى الشركات العقارية، والتي كان من المتفق عليه أن يتسلم وحدة سكنية بأحد "كومبوندات" التجمع الخامس التابعة لتلك الشركة.

وكشف مصدر مقرب لسعد سمير أن اللاعب قرر تصعيد الأمر لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة بعدما اكتشف تعرضه هو وعدد كبير مثله من المتضررين لعملية نصب من قبل تلك الشركة.

تدور أحداث تلك الشكوى، حول أحد الشركات العقارية التي أغرت عملائها بتقديم العديد من الخدمات بهدف شراءهم لوحدات سكنية بأحد "كومبوندات" التجمع الخامس التابعة لتلك الشركة.

مرت تسع سنوات حتى الآن على إمضاء سعد والمتضررين للعقود مع تلك الشركة، ولكن لم يتم تسليم تلك الوحدات حتى الآن، بجانب أن الشركة قد اتفقت معهم على تقديم خدمات على أعلى مستوى في ذلك "الكومبوند السكني"، من مطاعم ومركز رجال الأعمال ولاند سكيب ومركز طبي متكامل ونادي صحي ونادي تغذية ومسجد، وهذا ما لم يتم تطبيقه على أرض الواقع حتى الآن أيضا.

تضمنت الشكوى أيضا تشويه الشركة للفيلات الموجودة بالكومبوند بعدما قامت بإنشاء وحدات سكنية ساهمت في ذلك التشويه، بالإضافة لإنشاء مسستشفى عام تضمنت غرف للمرضى، ومشرحة مواجهة للفيلات مما أصاب أصحاب تلك الفيلات بالذعر والقلق نتيجة تواجد المشرحة، بالإضافة للخوف من انتشار الأمراض من نفايات المستشفى.

وتأتي تلك الخطوة من التصعيد بعد موافقة سعد سمير على جلسة تصالح ودية مع الشركة، إلا أنه تفاجأ أن الشركة لم تلتزم بما قدمته من وعود بل وأنها تمادت في مخالفة بنود التعاقد المتفق عليه.

وعلى أثر ما سبق، تقدم سعد سمير برفقة المتضررين للشكوى، لأكثر من جهة مختصة، على رأسها وزارة الإسكان، لوضع حد للنصب الذي تعرضوا له على يد تلك الشركة، كما ذكر بالشكوى.