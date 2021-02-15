فيلم السرب.. أحداث واقعية بدماء مصرية

فيلم السرب- ارشيفية
تصدر فيلم السرب محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء طرح البرومو الرسمي الخاص بالفيلم المقرر عرضه في دور العرض السينمائية قريبًا، حيث استطاع خطف أنظار الجمهور في لحظات قليلة بعد عرضه ليغزو منصات السوشيال ميديا المختلفة.
نشر العديد من أبطال فيلم السرب البرومو التشويقي للعمل التاريخي المأخوذ عن أحداث واقعية، ليثير ضجة عارمة.
شريف منير يكشف دوره في فيلم السرب
نشر الفنان شريف منير صورته وهو يرتدي زي عسكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليها قائلًا: "الفريق شريف المصري، قريبًا في السرب، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد جلال".
أحداث فيلم السرب مستوحاة عن وقائع حقيقية، وأحداث متعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الأمنية في مصر مع المؤامرات والكيانات الإرهابية والدول الممولة لهم، منهم واقعة ذبح 21 قبطيًا في ليبيا التي ترجع إلى سنوات قليلة مضت.
أبطال فيلم السرب
يضم فيلم السرب عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، ودياب، ومحمود عبد المغني، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، والعديد من النجوم العالميين، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.
تناول البرومو التشويقي لفيلم السرب في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا.
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