فيلم السرب.. أحداث واقعية بدماء مصرية

تصدر فيلم السرب محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء طرح البرومو الرسمي الخاص بالفيلم المقرر عرضه في دور العرض السينمائية قريبًا، حيث استطاع خطف أنظار الجمهور في لحظات قليلة بعد عرضه ليغزو منصات السوشيال ميديا المختلفة.

نشر العديد من أبطال فيلم السرب البرومو التشويقي للعمل التاريخي المأخوذ عن أحداث واقعية، ليثير ضجة عارمة.

شريف منير يكشف دوره في فيلم السرب

نشر الفنان شريف منير صورته وهو يرتدي زي عسكري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليها قائلًا: "الفريق شريف المصري، قريبًا في السرب، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد جلال".