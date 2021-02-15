أشرف رشاد يرد علي تصريحات بكري بشأن علي عبد العال بأبيات شعر للمتنبي ويؤكد: مستقبل وطني يعلي المصلحة الوطنية

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، رفض لتصريحات النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب بشأن زياته للدكتور علي عبد العال في منزله مرتين الأيام الماضية.

وتضمنت تصريحات بكري بأن علي عبد العال له وجهات نظر متباينة مع حزب مستقبل وطن، والمرحلة الجديدة في البرلمان وتغيير 80% من الوجوه جعلت البعض يرى أنه لا بد من تغيير رئيس المجلس، لكن مع ذلك على عبدالعال قدم للوطن الكثير وتحمل على مدار 5 سنوات وتصدى لقضايا تسببت له في مشاكل مع الشارع المصري، لكنه كان رجل دولة حقيقيا دافع عن مؤسسات الدولة.

علي عبد العال ومجلس النواب

وقال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، أن نواب البرلمان أتوا بإرادة حرة، و كنت أري ألا يتعرض بكري لأي أطراف أخري في أي حديث داخل القاعة او خارجها الا بما اقتضته الأعراف، ونلتزم بأننا أعضاء في المجلس الموقر.

وانتقد زعيم الأغلبية ما قاله النائب مصطفى بكري بخصوص حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس النواب السابق د. على عبد العال و أضاف " صفحة أغلقت ولا يجب اثارتها في أي وسيلة إعلام و ما أهمية اثارتها الان خاضة و اننا امام مشهد و انتخابات أجريت شهد لها الجميع و على مستوى الوسط السياسي هو كان عضو المجلس السابق و انا كذلك ما يشينه يشينني و ما يميزه يميزني و انا شاهد على الفصلين".

ولفت زعيم الأغلبية إلي حزب مستقبل يرفع شعار المصلحة الوطنية و النقطة الثانية مصطفي بكري قد ورد في لقاءه بالإيحاء و اللفظ ان هناك من راي تغيير المشهد السياسي و ارفض فكرة الزج بأسماء من خارج القاعة لتدير المشهد من خارج المجلس"، متابعا:"رئيس المجلس السابق لم يخض انتخابات رئاسة المجلس من الأساس و جميعهم منتخبين من الشعب و مع كل الاحترام و التقدير للنائب مصطفى بكري الحزب يعمل لمصلحة الجميع دون أي حسابات شخصية".

وقال رشاد اقتباس من شعر المتنبي

يا أعدَلَ النّاسِ إلاّ في مُعامَلَتي فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ

أُعِيذُها نَظَراتٍ مِنْكَ صادِقَةً أن تحسَبَ الشّحمَ فيمَن شحمهُ وَرَمُ

وَمَا انْتِفَاعُ أخي الدّنْيَا بِنَاظِرِهِ إذا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ الأنْوارُ وَالظُّلَمُ

سَيعْلَمُ الجَمعُ ممّنْ ضَمّ مَجلِسُنا بأنّني خَيرُ مَنْ تَسْعَى بهِ قَدَمُ

أنَا الذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أدَبي وَأسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بهِ صَمَمُ

انطلاق جلسة النواب لمواصلة مناقشة لائحة الشيوخ