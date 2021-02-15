انتقادات برلمانية لغياب على عبد العال عن حضور الجلسات.. ومطالبات بتطبيق اللائحة عليه

إنتقد عدد من النواب، تصريحات النائب مصطفى بكرى، حول الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان السابق، وعدم حضوره لجلسات المجلس، مطالبين بتطبيق اللائحة عليه.

أشرف رشاد يرد علي تصريحات بكري بشأن علي عبد العال بأبيات شعر للمتنبي ويؤكد: مستقبل وطني يعلي المصلة الوطنية

في البداية قال النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ان ما دعاه للتعليق على حديث النائب مصطفى بكرى، انه ذكر حزب مستقبل وطن ومن هنا وجب الرد، وكذلك بخصوص الدكتور على عبد العال، وهذه صفحة أغلقت، ولا اجد مبرر لاثارتها في اى وسيلة إعلامية وما أهمية اثارتها الان، خاصة واننا في بداية فصل تشريعى جديد.

وأضاف رشاد، كنت عضوا في الفصل التشريعى السابق، وشاهد عيان على الفصلين التشريعين السابق والحالى، واعرف فرق الإدارة والمشهد بينهما

انطلاق جلسة النواب لمواصلة مناقشة لائحة الشيوخ

وتابع، الحزب لم يتباين الا للمصلحة الوطنية، مشيرا إلى النائب بكرى ورد في لقاءه وجود تباين بين الحزب ود على عبد العال، رافضا الزج بالاسماء لشخصيات من خارج القاعة لادارة المشهد، مؤكدا ان كل النواب جاءوا بإرادة حرة، وعبد العال لم يخوض الانتخابات من الأساس، حتو يتحكم اى في المشهد السياسى.

ومن جانبه انتقد النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، موقف الدكتور على عبد العال، من الغياب عن الجلسات مطالبا بتطبيق اللائحة عليه وتصعيد بديله

وأضاف النائب ياسر عمر، استكمالا لما تداولته القنوات الفضائية بخصوص الدكتور عبد العال، وهو رئيس مجلسنا السابق ، لكن لا اصدق ان د عبد العال يسعد في تقاضى بدائل الجلسات، وان غير ذلك غير مقبول، متسائلا، ما معنى ان يمتنع عن حضور الجلسات ويترفع عن تلقى المقابل.



