جودة التعليم تعتمد 39 مدرسة جديدة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حصول 39 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، خلال العام الدراسى 2019/2020.





جاء ذلك فى تصريحات له، اليوم الإثنين، خلال تكريم إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة نجلاء على. وقال سعد إن إجمالى عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد فى الإسكندرية ارتفع إلى 287 مدرسة بكل الإدارات بالمحافظة، مؤكدًا أن التحدى الأكبر للمدارس التى حصلت على الاعتماد هو الاستمرارية فى الجودة. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أهمية العمل على بناء القدرات وتحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وفق رؤية مصر2020/2030، والتى تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمى وأداء المؤسسات التعليمية، لتحسين تصنيف مصر فى مجال التعليم.

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