عاجل.. وفاة البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات

جدة - نرمين السيد - وكتب سيد عبدالله، أحد أعضاء حزب التجمع على صفحته بموقع "فيسبوك" قبل قليل، "البقاء لله.. توفى إلى رحمه الله المناضل والقائد العمالى البدرى فرغلى عضو الأمانة العامة لحزب التجمع وأحد مؤسسيه، ورئيس اتحاد المعاشات المصرى".

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