«المصريين الأحرار» ناعيًا البدرى فرغلى: قيمة وقامة وطنية

جدة - نرمين السيد - وأعرب الحزب عن تعازية لكل أسرة الراحل ومحبيه وكوادر حزب التجمع فى رحيل قيمة وقامة وطنية تبنى بقوة قضايا العمال ودافع عن حقوق أصحاب المعاشات حتى الرمق الأخير. وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة الصبر والسلوان.

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