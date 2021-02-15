محافظة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ تحسبا لموجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة غدًا.





وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر، واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ بدءًا من غد وحتى الخميس المقبل، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة.

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